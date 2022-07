Prazo de inscrições para PSS de professores é prorrogado no Paraná

O prazo das inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) de professores e pedagogos temporários da rede estadual de ensino foi prorrogado para às 16h do dia 11 de agosto. O prazo em vigência se encerraria às 16h desta sexta-feira (22).

A data da prova objetiva está mantida para o dia 25 de setembro. Ela será aplicada simultaneamente nos municípios-sede dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs). A consulta dos locais de prova estará disponível a partir de 19 de setembro.

A taxa é de R$ 40 para o candidato que optar por uma inscrição e de R$ 60 para duas. O pagamento pode ser feito até às 20h do dia 12 de agosto. As inscrições devem ser feitas no site www.institutoconsulplan.org.br.





O processo seletivo é realizado pelo Instituto Consulplan e a inscrição terá duas categorias: Educação Básica e Educação Profissional. O candidato pode optar por fazer uma ou duas inscrições, podendo ser duas na mesma categoria. Será possível se inscrever em apenas um Núcleo Regional de Educação (NRE), com opção por até dois municípios do núcleo (ou área, no caso da Educação Profissional). No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá realizar a inscrição em até dois setores.





Para a convocação, em caso de não haver mais candidatos classificados nas listas de um município e existir vaga, o NRE poderá utilizar a ordem de classificação geral do núcleo independentemente da localidade de inscrição. E, caso não haja mais candidatos classificados na lista do NRE, o núcleo poderá utilizar a ordem de classificação geral do Estado.

Há vagas na Educação Básica, para todas as disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), e também na Educação Profissional. Os requisitos mínimos para cada função e mais detalhes do PSS, como os locais de oferta das diferentes vagas, estão disponíveis no edital, em www.educacao.pr.gov.br/PSS.





A seleção dos profissionais é composta por prova objetiva, prova de títulos e prova prática, todas de caráter classificatório – também valerá na pontuação total o tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo.