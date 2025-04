Carga vinda do Paraguai avaliada em R$ 150 mil é apreendida pela PRE

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu no início da manhã desta quinta-feira (20) carga de produtos contrabandeados avaliada em mais de R$ 150 mil na cidade de Floresta (região metropolitana de Maringá) na PR-317. Durante a fiscalização, os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha entre as cidades de Foz do Iguaçu (Oeste) e Londrina.





No bagageiro, foram encontradas diversas caixas com mercadorias paraguaias que entraram ilegalmente no Brasil, como cigarros e celulares. Três pessoas foram identificadas como donas da mercadoria e liberadas pela Polícia Federal de Maringá (Noroeste). As mercadorias ficaram retidas.