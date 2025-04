Prefeito de Arapongas anuncia criação da secretaria Municipal da Mulher

Nesta terça-feira (11), o prefeito de Arapongas (região metropolitana de Londrina), Rafael Cita (PSD), anunciou a criação da secretaria Municipal da Mulher, visando o fortalecimento das políticas públicas. O projeto será enviado à Câmara de Vereadores ainda nesta semana.





Segundo o prefeito do município, a criação da nova pasta é um compromisso dele para com as mulheres, firmado ainda durante sua campanha nas eleições. “Neste mês tão importante para a luta das mulheres, anunciamos a criação da Secretaria da Mulher. Um compromisso e proposta que fizemos ainda em campanha. Agora, vamos dar mais este importante passo em prol das mulheres araponguenses”, disse.





MAIS REPRESENTATIVIDADE FEMININA





Além disso, Cita garante que a criação e implantação da Secretaria da Mulher no município vem garantir o fortalecimento de políticas públicas às mulheres e também a participação em programas e capitação de recursos oriundos do governo estadual e federal. “O próprio governo estadual – e também a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - têm estimulado os gestores municipais para a criação dessa importante Secretaria, através de um pacote de iniciativas às mulheres. E para que possamos aderir a esses benefícios institucionais e orçamentários, é necessária a existência da Secretaria da Mulher, que servirá de instrumento para resultados positivos na igualdade, equidade, garantindo direitos e valorizando ainda mais o público feminino por meio de diversas políticas públicas”, explicou.





Rafael Cita lembrou ainda que as mulheres são a maioria da população de Arapongas, além de maioria do eleitorado. As mulheres também ocupam mais de 70% do quadro de servidores do município, incluindo cinco secretarias. Também, a partir deste ano, as mulheres conquistaram pela primeira vez na história de Arapongas o cargo de vice-prefeita, com a eleição de Édina Kümmel na chapa de Rafael Cita.





