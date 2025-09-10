Prefeito de Arapongas encaminha projeto para regulamentar circulação de patinetes

O Prefeito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), Rafael Cita, vai encaminhar, ainda nesta semana, à Câmara Municipal, um projeto de lei que vai regulamentar a circulação e as regras de segurança os patinetes elétricos.



“A Sestran (Secretaria de Segurança Pública e Trânsito) tem notado um grande aumento no número de acidentes envolvendo esse tipo de equipamento”, destaca o titular da pasta, Paulo Argati. “Temos notado também que a maioria das pessoas que utilizam esse meio de locomoção não respeita as regras básicas de trânsito, como, por exemplo, avançando o sinal vermelho, transitando na contramão de direção, em cima de calçadas e em praças públicas”, pontua.

Conforme o texto da Lei, o patinete elétrico é "considerado veículo de mobilidade individual autopropelido, com duas ou mais rodas e motor elétrico integrado". Poderá transitar nas seguintes áreas: ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, vias com velocidade máxima permitida de até 40 km/h, e o limite máximo de velocidade é de 6 km/h. Destaca-se ainda que não é permitido transportar passageiro, nem trafegar em vias de trânsito rápido ou rodovias.



“Esta lei será baseada na resolução 966 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) de 2023, que dispõe sobre o trânsito, em via pública, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos”, alerta o secretário.

Além disso, segundo Argati, “o município fará algumas alterações quanto à circulação e regras de segurança. Como, por exemplo, o uso de capacete, que será obrigatório, podendo ser utilizado o modelo ciclista. Também será proibido o menor de 16 anos circular com esse tipo de equipamento em vias públicas. Além disso, é proibido o uso de fone de ouvido quando em circulação, além do trânsito em vias rápidas e rodovias, bem como outros requisitos básicos”, destaca.



A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal de Arapongas, e a penalidade vai desde a advertência e na reincidência multa de R$ 150 à apreensão do equipamento. “Em caso de menor de idade ser o infrator, essa multa poderá ir para o pai ou responsável”, comenta o secretário.

Rafael Cita reforça: "decidimos propor a lei para que as pessoas fiquem mais atentas ainda às regras e se cuidem para termos um trânsito mais seguro para todos", ressalta o Prefeito.



“Então, nós pedimos para que as pessoas, assim que tiverem conhecimento da nova lei, vão se adequando às regras, continuem respeitando as sinalizações de trânsito. E lembrem-se: paz no trânsito começa por você”, finaliza Argati.

