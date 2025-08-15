Prefeito 'vira Alborghetti' e 'quebra tudo' após empresa não construir parquinho em Cambé

O prefeito de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), Conrado Scheller, publicou, no dia 6 de agosto, um vídeo em que "se transforma" no jornalista Luiz Carlos Alborghetti (1945-2009) e quebra um fax - aos moldes de como o apresentador paranaense fazia -, tudo para divulgar nas redes sociais a insatisfação com uma empresa que não cumpriu o contrato com a prefeitura do município para construir um parquinho.





No vídeo, Scheller mostra como ele reagiria à situação caso fosse o jornalista famoso por apresentar programas policialescos. "Dá uma olhada nesta situação aqui. Se eu fosse o Alborghetti, o que será que eu falaria?", disse, mostrando o local em que o parque deveria estar pronto.





"Ah, o senhor é o empresário que ganha licitação, assina contrato e não entrega o parquinho em Cambé? E ainda quer reajuste de preço? Empresário irresponsável! Vai sentar no colo do capeta", interpretou o prefeito, fazendo referência a Alborghetti.





Em seguida, voltando ao local que motivou a crítica, ele explicou a situação. "Como eu não sou o Alborghetti, vou trabalhar essa questão de uma maneira mais educada. Os empresários de Cambé têm que saber que aqui tem lei. Aqui já era para ter um parquinho. A prefeitura fez a base em alguns bairros, mas o empresário joga o preço lá embaixo na hora de negociar e depois não entrega o que foi combinado."





De acordo com Scheller, a empresa vencedora da licitação foi multada e impedida de participar de novos projetos.



