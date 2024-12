Prefeitura de Apucarana faz limpeza em escolas atingidas pela chuva

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) iniciou nesta terça-feira (3) a limpeza e a manutenção das unidades de ensino afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de segunda-feira (2).





Equipes da Autarquia Municipal de Educação e das secretarias de Serviços Públicos e Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal atuaram nos serviços realizados nos CMEIs Sonhos de Esperança (Parque Bela Vista), Domingos Mareze (Núcleo Adriano Correia) e Luiz Aníbal Matiuzzi (Parque Bela Vista), além das escolas Dr. Joaquim Vicente de Castro (Vila Santa Rosa), Professor Idalice Moreira Prates (Parque Bela Vista), Presidente Médici (Jardim Apucarana) e José Brazil Camargo (Núcleo Michel Soni).

A secretária de Educação, Professora Marli Fernandes, explicou que os principais danos nas unidades escolares ocorreram devido ao entupimento das calhas. “No entanto, a Escola José Brazil Camargo enfrentou uma situação mais grave, com o desmoronamento de parte de um muro e o alagamento do pátio. Esse problema foi causado pelo entupimento da tubulação de drenagem pluvial das ruas Pintassilgo e Pardal, além do rompimento de uma tubulação na Rua Papagaio”, detalhou.





A diretora da Escola Municipal José Brazil Camargo, Alessandra Caldeira, tranquilizou a comunidade escolar, informando que, no momento da chuva, não havia crianças no pátio. “Todos os alunos estavam em segurança dentro das salas de aula, que não foram atingidas”, afirmou.

O prefeito Junior da Femac reforçou que as equipes já realizaram a limpeza das calhas nas unidades escolares afetadas e que, no caso da Escola José Brazil Camargo, os trabalhos incluem também a desobstrução das tubulações de drenagem nas ruas vizinhas. “Estamos utilizando equipamentos como pá carregadeira, bobcat e caminhões-pipa para agilizar o processo”, explicou.





A previsão é de que as aulas na Escola Municipal José Brazil Camargo sejam retomadas na próxima quinta-feira (5).

(Com informações da Prefeitura de Apucarana)