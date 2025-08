Prefeitura de Arapongas aplica R$ 49,6 mil em multas por descarte irregular de resíduos

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), aplicou 13 multas que totalizaram R$ 49.630,00 no período de janeiro a julho de 2025. De acordo com balanço do GDA (Grupamento de Defesa Ambiental), foram 249 ocorrências relacionadas a descarte de resíduos sólidos e efluentes no município, 45 delas apenas no mês de julho.



“Contamos com as denúncias da população e com o sistemas de monitoramento de câmeras para continuar trabalhando para manter Arapongas bem cuidada”, destaca o secretário da Sestran ( Segurança Pública e Trânsito) , Paulo Argati.





“Estamos fiscalizando, e as pessoas também podem entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida de onde levar cada tipo de resíduo”, ressalta a secretária da Seaspma ( Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente) , Sandra Corrêa.





DENÚNCIAS



Em caso de dúvidas de como proceder o descarte correto, elas devem ser sanadas pelos telefones da Seaspma (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou ainda pelo WhatsApp: 3902-1089. Os telefones servem também para denúncias.