Prefeitura de Arapongas flagra casos de descarte irregular de lixo e notifica responsável

A Prefeitura de Arapongas notificou um homem que foi denunciado por descarte irregular de resíduos de empresas de estofados. A ação teve o apoio do GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal.





De acordo com a secretária da SEASPMA (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente), Sandra Corrêa Mendonça, ele foi flagrado por meio de filmagens jogando esses materiais em dois locais distintos – na região do Jardim Caravelle/Aeroporto e na Estrada da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). O responsável foi notificado nesta terça-feira (24) a fazer o recolhimento do material, efetuar o descarte de maneira adequada e foi convocado a apresentar o comprovante na sede da secretaria.



“Em uma conversa, eu gostaria de entender para quais empresas ele está prestando este serviço. Ele está sendo pago para fazer o descarte, mas ao invés de descartar no lugar correto, está levando esses resíduos a pontos aleatórios da cidade que são inadequados para essa destinação”, frisou a secretária.

“Fica o alerta que o município está fiscalizando. O município não tem a obrigação de recolher esse tipo de resíduo – é dever das empresas fazer a destinação correta”, ressaltou o prefeito de Arapongas, Rafael Cita.



CONTATO



Em caso de dúvidas de como proceder o descarte correto devem ser sanadas pelos telefones (3902-1194 ou 3902-1196), ou ainda o WhatsApp: 3902-1089. Os telefones servem também para denúncias.