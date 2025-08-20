Prefeitura de Arapongas promove oficina de esfirras no CAPS-I

A Secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) promoveu, na tarde desta quarta-feira (20), a terceira oficina de culinária no município, desta vez com o tema esfirras, no CAPS-I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) Walter Buzalaf. A instrutora foi a voluntária Maria Birce.
Segundo o enfermeiro e coordenador do Caps-I, Maicon Depieri, 14 crianças e cinco adolescentes participaram da atividade, que também envolveu familiares e servidores. Como o CAPS-I é um espaço voltado para a saúde mental de crianças e adolescentes, a intenção é fazer deste momento de descontração uma ferramenta a mais para enriquecer a terapia.
Além de aprender a preparar uma receita fácil, com ingredientes simples e que pode ser reproduzida nas casas deles, nos intervalos, as crianças e adolescentes participaram de brincadeiras, jogos e rodas de conversa.
Ao final, todos puderam degustar o resultado da oficina e provar as esfirras. Cada criança e adolescente ainda pôde levar para casa uma esfirra e também a receita para reproduzir com a família.
