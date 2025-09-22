Prefeitura de Cambé alerta para golpe usando nome do Procon

O Procon de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) identificou um novo golpe financeiro na cidade. Os golpistas se passam por funcionários do Procon para roubar dados bancários da população, afirmando que há uma ação com ressarcimento de valores cobrados indevidamente pela Copel.





Segundo o coordenador do Procon de Cambé, Willian Train, os golpistas entram em contato com os consumidores e dizem que, para serem ressarcidos, eles precisam confirmar seus dados bancários e documentos pessoais ao golpista.

“O Procon de Cambé não entra com nenhum tipo de ação solicitando ressarcimento para alguma empresa. Esse tipo de ação é exclusiva do consumidor. Além disso, o Procon jamais entra em contato com as pessoas solicitando seus dados bancários ou dados pessoais. Essas informações só são coletadas pessoalmente quando for feita alguma reclamação. O consumidor vai até o Procon, solicita um atendimento da demanda e aí, sim, encaminha seus documentos para ser registrada a reclamação”, explicou o coordenador.





Sem rede social

O Procon somente auxilia consumidores com dificuldade, aqueles que passaram seus documentos aos golpistas ou que queiram saber da veracidade da informação. O órgão também não tem nenhuma rede social ou canal no WhatsApp. Desconfie de qualquer contato por esses meios.





"O atendimento que fazemos é presencial ou pelo e-mail oficial. Esse é o trabalho do Procon. Ajudar as pessoas a se prevenir, os consumidores, porque há muito tipo de golpe na praça", observouTrain.

Se você desconfiar que caiu em golpe, procure imediatamente o Procon de Cambé, que fica na Rua Pará, 126. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sempre com agendamento de horário. O atendimento pelo telefone é no 3174-2851. As reclamações poderão ser registradas também pelo e-mail [email protected].





(Com informações da Prefeitura de Cambé)

