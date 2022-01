Agência do Trabalhador de Maringá oferece 734 vagas de trabalho

A Agência do Trabalhador da Prefeitura de Maringá (Noroeste) divulgou nesta segunda-feira (17), 734 vagas de trabalho. São 28 para PCD (Pessoas com Deficiência).

Entre as funções com mais vagas estão soldador com 68 oportunidades, auxiliar de linha de produção com 66, alimentador de linha de produção com 50, vendedor de porta a porta com 47, operador de caixa com 36, montador de estrutura metálica com 30, vendedor pracista com 29, pintor de alvenaria com 22, operador de telemarketing com 20, entre tantas outras.

A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar informa que o atendimento na cidade de Maringá voltou a ser presencial, sem agendamento. Somente é preciso agendar para os procedimentos do Seguro Desemprego.





Na semana passada, a agência encaminhou 559 trabalhadores para entrevistas de empregos nas empresas maringaenses.







Agência do Trabalhador de Maringá

Av.João Paulino Vieira Filho, 917, zona 7

Fone: (44) 3221-5005

Horário: entre 8h e 17h

Agendamento para Seguro Desemprego