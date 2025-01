Prefeitura de Rolândia entrega nesta segunda cartão para pais adquirirem uniforme escolar

A prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) vai entregar, nesta segunda-feira (27), o cartão “Bora, Estudar”, que permite o acesso ao uniforme escolar para alunos da rede municipal. A entrega ocorrerá das 9h às 16h.





Os pais ou responsáveis devem levar um documento pessoal com foto e um documento do aluno.

Nesta segunda, os cartões serão entregues apenas para os alunos rematriculados. Os novos alunos, que fizeram matrícula no fim do ano passado ou no começo deste ano, serão contemplados no segundo lote, em data a ser divulgada pela secretaria de Educação.





Os pais ou responsáveis pelos estudantes dos distritos vão retirar o cartão nas unidades educacionais em que as crianças estudam (Bartira – Escola Mun. Nossa Senhora Aparecida e CMEI Rita Teodoro de Jesus - e São Martinho – Escola Mun. Luiz Real e CMEI Pedro Serpeloni). Já os que estudam na área urbana, devem retirar o cartão no anexo do Ginásio Emílio Gomes, Avenida Castro Alves, 2.116, centro.

O cartão está carregado com o recurso necessário para obter os uniformes no tamanho adequado para cada aluno. O “Bora, Estudar” contempla duas camisetas, shorts ou saia/shorts, calça e blusa de frio.

A prefeitura organizou o espaço por unidade educacional, para garantir organização e agilidade. O cartão dos estudantes dos CMEI´s será entregue na quadra 2 e o cartão dos alunos das escolas na quadra 1.





As lojas conveniadas e que aceitam o cartão do uniforme escolar são:





Corpo Belo – Av. Interventor Manoel Ribas, 935, centro

Loja 1 a 1 –Av. Int. Manoel Ribas, 950

Foto Studio Digital – Av. Tiradentes, 735, centro

Multicoisas – Avenida México, 38 – São Martinho

Solimar Confecções - Av. Int. Manoel Ribas, 1.047, centro

UniModas Confecções - Rua Monteiro Lobato, 150, centro