Prefeitura de Rolândia oferece transporte para interessados em doar sangue no Hemocentro de Londrina

A Prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Rolândia) oferece transporte gratuito para os voluntários interessados em fazer uma doação de sangue no Hemocentro do HU (Hospital Universitário), localizado na Zona Norte de Londrina.





Através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Rolândia e o hospital, os voluntários podem ligar de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para os telefones 3906-1105 ou 0800 400 1105 para agendar. Para fazer a doação ainda neste mês de setembro, o contato deve ser feito até o dia 24.





A doação está agendada para o dia 26, com o transporte saindo de todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade.





Para ser um doador de sangue, os requisitos são:

- apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, como RG ou CNH;

- ter boa saúde e pesar mais que 51kg;

- não estar em jejum;

- dormir ao menos 6 horas antes da doação;

- não estar com doenças infecciosas;

- não ter vida sexual promíscua;

- não ser usuário de drogas;

- não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

- ter entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias.





Menores de idade interessados em fazer a doação devem estar acompanhados de um responsável maior de idade.





