Prefeitura de Rolândia promove leilão de bens inservíveis ao município

A Prefeitura do Município de Rolândia (região metropolitana de Londrina), por meio da secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio, promove, no dia 7 de fevereiro, às 13h, um leilão de objetos e bens inservíveis ao município.





Entre os itens leiloados estão aparelhos de ar-condicionado, máquina de lavar, rádios, além de veículos. Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram e estarão à disposição para visita, a ser previamente agendada.

Os interessados em participar do leilão poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão pela internet, pelo site www.monzonleiloes.com.br.





As visitas podem ser agendadas através do telefone (43) 3255-8615 ou (43) 3255-8650, e podem ser feitas entre as datas de 3 a 6 do mês de fevereiro do ano de 2025, saindo da Prefeitura de Rolândia, sendo o primeiro horário das visitas do dia iniciado às 13h e o segundo horário iniciado as 15h.





O edital completo e todos os bens disponíveis podem ser consultados através do site da Prefeitura de Rolândia.