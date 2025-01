Procon-PR lança cartilha para orientar consumidores na volta às aulas

Com a aproximação do início das aulas, diversas dúvidas começam a surgim em relação ao tipo de material escolar, quantidade pedida para cada item e sua utilização.





Para auxiliar o consumidor neste período, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio da Procon-PR (Coordenação Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor), lançou, nesta quarta-feira (8), a cartilha de Dicas sobre Matrículas, Mensalidades e Material Escolar.

“É importante que o consumidor saiba que é seu direito buscar informações sobre tudo que envolve a prestação de serviços e é dever das escolas fornecê-las. Além disso, os estabelecimentos escolares devem esclarecer, de forma detalhada, em quais atividades pedagógicas o material, com as respectivas quantidades, será utilizado”, afirmou Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania.





Entre as orientações presentes no material está a de que as escolas não podem impor marcas ou indicar locais para a compra dos materiais, ficando a escolha a critério do consumidor, para poder buscar os melhores preços e condições de pagamento.

Além disso, o material pedido nas listas não precisa ser entregue de uma só vez. Assim, os pais podem comprá-los na medida em que as atividades forem sendo realizadas. Isto é importante, pois além de não precisar dispor do dinheiro de uma só vez, os pais podem acompanhar o desenvolvimento de seus filhos na escola.





O Procon também orienta que o valor da anuidade ou semestralidade terá vigência por um ano, sendo proibido o reajuste antes deste período.





“Os pais e alunos devem ficar atentos aos seus direitos e as práticas abusivas, além de pesquisar preços para evitar o endividamento nesse período em que muitas contas e despesas se acumulam. Uma forma de economizar é os pais se reunirem para comprar o material em quantidade, o que pode resultar em menor valor despendido para todos”, destacou Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.