Programa da Itaipu Binacional seleciona 11 projetos da UEL

A Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico de Itaipu divulgaram nesta semana a lista de 210 projetos de extensão universitária contemplados no Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial no Paraná e Mato Grosso do Sul.





Realizado em parceria com a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), o programa prevê aporte de R$ 24 milhões para o financiamento de concessão de até mil bolsas-auxílio, no valor de R$ 700,00, para estudantes de graduação e de R$ 1,4 mil para professores, de universidades públicas do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Do total, 11 projetos de extensão são desenvolvidos na Universidade Estadual de Londrina e contam com o apoio dos centros de estudos e da Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade).





Para conquistarem o financiamento, as iniciativas deveriam aderir a pelo menos dois dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), destaca a pró-reitora de Extensão da UEL, Zilda Andrade.

Publicidade





“Com o desenvolvimento dessas ações extensionistas pretendem-se viabilizar e fortalecer as políticas públicas com foco nos ODS -Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e assim contribuir para uma relação mais próxima entre universidade e sociedade”, diz.





DEMANDAS EMERGENTES





Neste sentido, as iniciativa atuam no desenvolvimento de demandas emergentes em temas como agricultura familiar, extensão rural e agroecologia; comunidades indígenas; educação ambiental; energias alternativas; gestão de bacias hidrográficas; gestão de resíduos sólidos; piscicultura; plantas medicinais e fitoterápicos; e saneamento rural e urbano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: