Projeto Caixa D'água beneficia famílias de Cambé e Arapongas

Famílias em situação de vulnerabilidade social em municípios do Norte e Noroeste do Paraná irão receber a entrega e instalação de reservatórios domiciliares de água. Batizado de Projeto Caixa D’Água Boa, a iniciativa da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) com a Sedef (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família) irá entregar 3.006 kits de reservatórios para famílias de 114 cidades do Paraná.





Os municípios com os maiores números de beneficiados nessa fase são Maringá (200), Cambé (120), Arapongas (80), Paranavaí (80) e Amaporã (47). A previsão é de que a instalação ocorra entre novembro e dezembro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Neste momento, as equipes da Sanepar estão promovendo reuniões comunitárias para orientar as famílias que receberão os kits.

Publicidade





A iniciativa, que chega à sua 8ª fase, visa contribuir com a saúde e a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social, fornecendo materiais e recursos financeiros para a instalação dos reservatórios. Desde sua criação, em 2017, o programa já recebeu R$ 46 milhões e beneficiou 15 mil famílias.

Publicidade





Segundo o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, o Caixa D’Água Boa nasceu de um levantamento da própria Sanepar que identificou uma deficiência no sistema domiciliar. “Uma em cada cinco residências no Paraná não possui caixa-d’água. Essa falta é ainda mais acentuada entre as famílias com baixa renda, chegando a 30%. A Sanepar, juntamente com o Governo do Estado, criou o Programa para minimizar essa carência”, diz.





O engenheiro civil Reginaldo Prybecz, responsável pelo programa na Sanepar, reforça a importância do equipamento. “As normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, recomendam que as famílias tenham uma caixa-d'água com um volume adequado para suportar um período de interrupção de abastecimento de até 24 horas”, explica. Para as famílias de baixa renda, a ausência de um reservatório domiciliar de água impacta ainda mais diretamente a rotina.

Publicidade





Critérios de seleção





As famílias beneficiadas são selecionadas e acompanhadas pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) ou por órgãos responsáveis pela promoção de habitação popular nos municípios. Podem ser beneficiadas famílias que estão cadastradas em programas sociais, com renda de meio salário mínimo por pessoa, sem caixa-d’água instalada no imóvel e em cidade atendida pela Sanepar.

Publicidade





Por meio de convênio, a Sanepar fica responsável por fornecer um reservatório com capacidade para armazenar 500 litros de água, pilares de sustentação em madeira tratada e peças de montagem, enquanto as prefeituras são responsáveis pela seleção das famílias, armazenamento e entrega dos kits.





Além de fornecer os kits completos, a Sanepar faz reuniões comunitárias com as famílias selecionadas para orientar sobre a instalação correta e segura do reservatório. As famílias também recebem uma ajuda financeira de R$ 1 mil da Sedef, a fim de custear a instalação do equipamento. A família tem 60 dias para realizar o serviço após o recebimento do auxílio. Após esse período, as equipes da Sanepar e da prefeitura voltam ao imóvel para atestar a regularidade.

Publicidade





Reconhecimento nacional





O impacto positivo da iniciativa já foi reconhecido em todo o Brasil. Em 2021, o Caixa D’Água Boa recebeu o Prêmio ODS na categoria Setor Público, concedido pelo Sesi a projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Publicidade



