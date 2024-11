Projeto de lei prevê aporte de R$ 23 milhões na Ceasa

O Governo do Paraná mandou para a Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (25) um projeto de lei que autoriza o Estado a fazer uma operação de aumento do capital social nas Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná S/A), que é uma sociedade de economia mista.





O objetivo da proposta é realizar um aporte no valor de R$ 23,2 milhões ao capital social da Ceasa para realização de diversos investimentos nas suas estruturas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre as obras estão a construção de uma cozinha industrial para o Banco de Alimentos, a reforma de telhados e a adequação da infraestrutura em área de desdobramento nas unidades de Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, além da recomposição financeira para a reconstrução do Pavilhão D da Unidade Atacadista de Curitiba, visando à reposição dos boxes atingidos pelo incêndio ocorrido em junho deste ano, cuja obra já está em andamento. Também será feita a aquisição de materiais.





De acordo com a proposta, a medida ajudará a fomentar os processos de produção, industrialização e escoamento de alimentos, aprimorando a logística interna e externa de trabalho, ações essenciais para viabilizar a plena execução das atividades desempenhadas pela Ceasa nos programas relacionados ao fornecimento de alimentos e insumos à população. Depois da aprovação do projeto de lei, a utilização dos recursos será deliberada no Conselho de Administração da Ceasa.





"Estamos com vários projetos e devemos investir todos esses recursos em obras. O principal deles é o projeto de construção de nova unidade do Banco de Alimentos - Comida Boa. É um barracão novo, com linha de produção mais moderna, consolidando esse projeto que é referência nacional", afirma o diretor-presidente da Ceasa, Éder Bublitz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: