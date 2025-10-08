Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Crime contra menores

Psiquiatra é denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável em Cascavel

Redação Bonde com MPPR
08 out 2025 às 16:05

Compartilhar notícia

MPPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um médico psiquiatra foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos e uma adolescente de 12 anos de idade em Cascavel (Região Oeste), nesta segunda-feira (6). O processo foi oferecido pela 18ª Promotoria de Justiça do município.


Os casos ocorreram nos anos de 2022 e 2023, no consultório do profissional, em Cascavel. De acordo com o promotor de justiça José de Oliveira Junior, nos dois casos o médico psiquiatra pediu para atender as vítimas sozinhas e aproveitou-se da ausência dos responsáveis para cometer os crimes (ele tocou as vítimas em suas partes íntimas).

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


CONDENAÇÃO ANTERIOR

Cadastre-se em nossa newsletter


O médico já foi condenado em primeira instância na comarca de Santa Helena (Região Oeste) por ter adicionado uma das vítimas em aplicativo de troca de mensagens e solicitado que ela enviasse fotos íntimas.


Estupro Estupro de vulnerável Cascavel Ministério Público abuso infantil Abuso sexual Médico Psiquiatra
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas