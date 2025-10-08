Psiquiatra é denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável em Cascavel

Um médico psiquiatra foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos e uma adolescente de 12 anos de idade em Cascavel (Região Oeste), nesta segunda-feira (6). O processo foi oferecido pela 18ª Promotoria de Justiça do município.





Os casos ocorreram nos anos de 2022 e 2023, no consultório do profissional, em Cascavel. De acordo com o promotor de justiça José de Oliveira Junior, nos dois casos o médico psiquiatra pediu para atender as vítimas sozinhas e aproveitou-se da ausência dos responsáveis para cometer os crimes (ele tocou as vítimas em suas partes íntimas).

CONDENAÇÃO ANTERIOR

O médico já foi condenado em primeira instância na comarca de Santa Helena (Região Oeste) por ter adicionado uma das vítimas em aplicativo de troca de mensagens e solicitado que ela enviasse fotos íntimas.



