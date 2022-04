Quadrilha aterroriza Guarapuava em tentativa de assalto

Moradores de Guarapuava (Centro) viveram momentos de terror durante o final da noite de domingo (17) e madrugada desta segunda-feira (18). Mais de 30 bandidos fortemente armados invadiram a cidade durante a tentativa de assalto contra uma empresa de transporte de valores. Segundo a Polícia Militar do Paraná, policiais intervieram e os criminosos não conseguirem concluir a ação.

A quadrilha fechou as entradas e saídas do município e colocou um caminhão incendiado na porta do 16º Batalhão da Polícia Militar, deixando as equipes encurraladas. O mesmo foi feito na frente da delegacia. O grupo ainda atirou com fuzil contra o quartel. Moradores também foram feitos reféns. Pelo menos três pessoas teriam ficado feridas, entre elas dois policias; De acordo com a PM, um deles foi baleado na região das pernas e o outro, na região da cabeça. Eles não correm risco de morte.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou que o trânsito foi interditado na BR-277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. De acordo com a polícia, o bando fugiu em direção ao interior do Paraná. Sete carros blindados usados pelos criminosos foram encontrados abandonados, inclusive, um capotado. Armas também foram apreendidas. Até em cima de uma árvore foi encontrada uma metralhadora.





