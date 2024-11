Quatro se ferem em colisão de carro contra mureta de concreto na PR-436 em Bandeirantes

Quatro pessoas se feriram em uma colisão de um carro contra uma mureta de concreto na PR-436 em Bandeirantes (Norte Pioneiro) no fim da madrugada deste sábado (2).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 102 da rodovia. O Volkswagen Gol de placa de Sabáudia (região metropolitana de Londrina) seguia no sentido Bandeirantes a Itambaracá (Norte Pioneiro), quando ocorreu a batida na margem direita da via.

O motorista, H.H.R.S.O., 27; e os passageiros L.A.M.l., 24; R.C.S.F., 26; e T.H.L., 20, todos com ferimentos, foram socorridos ao Hospital de Bandeirantes.

O teste de etilômetro não foi feito porque o condutor ficou ferido e foi levado para atendimento hospitalar.

