Ratinho Jr. recebe projeto para construção de terminal intermetropolitano de ônibus em Londrina

O governador Ratinho Junior (PSD) recebeu nesta quarta-feira (27) o anteprojeto do Terminal Metropolitano de Londrina, que vai atender as linhas de ônibus intermunicipais e metropolitanas do Norte do Paraná. O estudo foi elaborado por entidades patronais e da sociedade civil organizada da região, que fez a doação ao Governo do Estado. Ele vai nortear o projeto executivo da obra.

Se construído, o terminal solucionará um problema de mobilidade e trará mais segurança aos passageiros que utilizam o transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. As pessoas que desembarcam em Londrina ou seguem para outras cidades da região utilizam os pontos de ônibus espalhados pela Avenida Leste Oeste, no entorno do Terminal Urbano Central. Com o projeto, a chegada e saída dos ônibus ficariam concentradas em um só lugar.

O anteprojeto apresentado por entidades londrinenses prevê a construção de um terminal com 4.850 metros quadrados de área coberta em estrutura metálica e fechamento lateral em concreto armado. Uma área de 930 metros quadrados seria destinada aos passageiros, com instalações sanitárias e de alimentação, área administrativa, atendimentos aos funcionários e motoristas e área técnica. O restante da construção (3.920 metros quadrados) deve abrigar sete plataformas com 21 baias de paradas de ônibus.







Os acessos ao terminal serão independentes, de mão única, para não haver o cruzamento de veículos. A estrutura terá acessibilidade a pessoas com deficiência e também deve contar com uma passarela elevada para a integração com o Terminal Central. O novo terminal deve ter, ainda, paraciclos e integração com a Rede Cicloviária de Londrina e uma cortina verde com árvores e arbustos de médio porte para minimizar os ruídos e melhorar a qualidade do ar no entorno.





De acordo com o anteprojeto, a construção será sustentável. Está prevista a instalação de um sistema de captação de água da chuva na cobertura, para o reuso no terminal, e de placas fotovoltaicas para a geração de energia. Para ampliar a resistência e durabilidade do pavimento, a indicação é pela construção de uma pista em concreto armado, em substituição ao asfalto, em frente às paradas de embarque e desembarque.

O local escolhido para a implantação é um terreno de 12 mil metros quadrados em frente ao Terminal Central, que pertencia à Empresa Intercontinental de Café e está sem uso há anos. O decreto nº 9208/21, publicado em outubro do ano passado, declarou a área como de utilidade pública, prevendo a desapropriação do imóvel para construção do Terminal Metropolitano.