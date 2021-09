Ratinho Junior entrega quadras esportivas e anuncia investimentos em Rolândia

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), esteve em Rolândia (RML) na tarde desta quinta-feira (30), para entregar duas unidades do projeto "Meu Campinho". Ao lado do prefeito Aílton Maistro (PSL), Júnior também anunciou a liberação dos recursos para a construção de um novo Centro de Atendimento à Infância e Adolescência no município.

"Hoje, um dos grandes problemas das cidades é não terem áreas de lazer para os jovens", lamentou o governador. "Pensamos isso há alguns anos e, quando assumimos o governo, demos uma 'turbinada' no projeto para justamente criar espaços de lazer para jovens e crianças não ficarem na rua fazendo 'coisa errada' e poderem ter uma prática esportiva e, no final de semana, ter um ambiente para a família poder estar", disse à FOLHA.

A estrutura de lazer foi construída na avenida Adelaide Farina, no Jardim Morumbi. O bairro foi entregue há quase 30 anos e, além de não contar com equipamentos de lazer, também convive com a insegurança, afirmaram moradores. Agora, eles poderão contar com uma quadra de futebol com grama sintética e iluminação em LED. No mesmo local, uma quadra de areia voltada para a diversão de crianças pequenas ou a prática de esportes de praia também foi construída.





Moradora há 27 anos no local, a aposentada Maria Aparecida de Araújo Evangelista assistiu à cerimônia de entrega da quadra da porta de sua casa. Ela contou que os netos e os bisnetos aprovaram, especialmente porque o local era abandonado e servia como depósito de lixo.

"Era lixo, um descaso danado. Ficou mais de 20 anos assim. Foi uma coisa boa o que fizeram ai, só colocar uns banquinho para o pessoal sentar à noite. Espero que traga segurança", avaliou.







