Ratinho Junior vai a Brasília discutir concessão de pedágio de rodovias do Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) se reúne nesta quinta-feira (19), em Brasília, com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para discutir o plano de concessão das rodovias do Paraná. O novo modelo dos pedágios no Anel de Integração começou a ser desenhado há dois anos, entre o governo estadual e o Ministério de Infraestrutura, então sob a gestão de Tarcísio de Freitas, mas sofreu várias mudanças neste percurso.





Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18), na apresentação do Plano de 100 Dias, que define as ações prioritárias da pasta neste início de gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan Filho destacou as rodovias paranaenses como o maior plano de concessão atual no ministério. “Vou sentar com o governador Ratinho Junior para esquadrinhar este plano de concessão, o maior do nosso pipeline no momento”, adiantou.





O Plano dos 100 Dias contempla a concessão de dois dos seis lotes do Anel de Integração do Paraná. Fazem parte do lote 1 os 473,01 quilômetros das rodovias BR-277/373/376/476/PR e PR-418/423/427. Somente nesta parte, estão previstos investimentos privados de R$ 7,8 bilhões e a criação de mais de 81 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda nos 30 anos de contrato. Já as rodovias BR-153/277/369/PR e PR-092/151/239/407/408/411/508/804/855 foram incluídas no lote 2 do sistema rodoviário. Neste grupo, a previsão de investimento chega a R$ 10,8 bilhões pelos 604,16 quilômetros de estradas. O contrato de 30 anos ainda deve movimentar a economia com a geração estimada de 110 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda.





A reunião entre Ratinho Junior e Renan Filho deve ser decisiva para definir o modelo dos próximos contratos de concessão. Ratinho Junior, que defende manter integralmente o modelo construído com o governo de Jair Bolsonaro, já adiantou que não aceitará um “pedágio caipira”, que contemple apenas obras de manutenção das estradas.





