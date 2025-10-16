Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em medicamentos para emagrecimento em Ibiporã

Uma equipe da Receita Federal de Londrina apreendeu nesta quinta-feira (16) uma grande quantidade de medicamentos para emagrecimento em frente ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Ibiporã.





Publicidade

Publicidade

Os agentes estavam fiscalizando um ônibus que saiu de Maringá (Noroeste) e seguia em direção ao estado de São Paulo quando identificaram um passageiro que transportava medicamentos utilizados para emagrecer.





O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal juntamente com os medicamentos. A mercadoria foi avaliada em mais de R$100 mil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





No mesmo ônibus, a equipe também identificou outro passageiro que transportava perfumes importados e embalagens de medicamentos. Como não havia remédio, ele foi liberado e a mercadoria apreendida e encaminhada para o depósito da Receita Federal.



