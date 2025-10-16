Pesquisar

Um homem foi preso

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em medicamentos para emagrecimento em Ibiporã

Redação Bonde com assessoria de imprensa
16 out 2025 às 12:30

Foto: Divulgação/Receita Federal
Uma equipe da Receita Federal de Londrina apreendeu nesta quinta-feira (16) uma grande quantidade de medicamentos para emagrecimento em frente ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Ibiporã. 


Os agentes estavam fiscalizando um ônibus que saiu de Maringá (Noroeste) e seguia em direção ao estado de São Paulo quando identificaram um passageiro que transportava medicamentos utilizados para emagrecer. 


O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal juntamente com os medicamentos. A mercadoria foi avaliada em mais de R$100 mil.

No mesmo ônibus, a equipe também identificou outro passageiro que transportava perfumes importados e embalagens de medicamentos. Como não havia remédio, ele foi liberado e a mercadoria apreendida e encaminhada para o depósito da Receita Federal. 


