Refúgio Biológico da Itaipu registra nascimento de cervo-do-pantanal

No último dia 17, o RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), mantido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou o nascimento de mais um cervo-do-pantanal. O animal, uma fêmea de 3,7 quilos, ainda sem nome, é a segunda filha do casal Xavier e Chanel – a primeira foi Chaiene, hoje com cerca de 1 ano.







De acordo com o biólogo Marcos José de Oliveira, da Divisão de Áreas Protegidas (MARP.CD), o bebê-cervo passa bem e ficará isolado com a mãe pelo período de quatro a seis meses, quando acontece o desmame. Ele também será monitorado pela equipe do Refúgio para eventual necessidade de curativos (no umbigo, por exemplo).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A partir de um ano, o animal ficará à disposição do Azab (Programa de Manejo Ex situ de Espécies Ameaçadas da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), ICMBio (Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade) e Ministério do Meio Ambiente.