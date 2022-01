Região de Apucarana vai receber R$ 85 milhões para investimentos em áreas como Educação e Saúde

A região de Apucarana vai receber cerca de R$ 85 milhões para investimentos nas áreas de Urbanização, Habitação, Saúde e Educação. A divulgação foi feita pelo governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), nesta quinta-feira (27), durante visita a Apucarana em comemoração aos 78 anos da cidade.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Além de Apucarana, as cidades da região beneficiadas são Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Kaloré, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Califórnia, Marumbi, Cambira, Faxinal, Rio Bom, Cruzmaltina, Rosário do Ivaí e Lidianópolis.

Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Os investimentos envolvem ações como pavimentação urbana, aquisição de equipamentos rodoviários e veículos, a construção de unidades do Meu Campinho e de um empreendimento habitacional com 344 casas e obras de reparo e ampliação em 29 instituições de ensino da rede pública estadual.



Desenvolvimento urbano





Foram liberadas para Apucarana e região verbas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Infraestrutura e Logísticas, totalizando aproximadamente R$ 4,3 milhões.

Continua depois da publicidade

Os recursos serão destinados à pavimentação de vias urbanas, construção de infraestrutura de lazer, aquisição de equipamento rodoviário e a construção de unidades do Meu Campinho – espaço para atividade física e lazer que abrange campo de futebol com grama sintética, alambrado, rede de cobertura, iluminação e calçadas.

As verbas são do SFM (Sistema de Financiamento aos Municípios), PAM (Plano de Apoio aos Municípios) e transferência voluntária do estado.



Educação





Por meio do Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), o governo liberou R$ 29,8 milhões para a realização de obras escolares em 23 unidades de sete municípios.

Dentre esses investimentos estão previstas 12 novas obras de reparo e a construção da nova unidade do Colégio Estadual do Campo Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, em Apucarana. O valor inicial é de R$ 8 milhões para ampliar o número de matrículas no município.

Outras cinco obras terão início ainda este ano, como a retomada do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Manoel Ribas, também em Apucarana. O montante é de R$ 3,3 milhões para ampliação de cerca de 2,5 mil metros quadrados com alojamentos, vestiários, banheiros, laboratório, entre outras melhorias. A instituição tem 64 anos e atende cerca de 400 estudantes dos cursos técnicos de agropecuária e agronegócio, além do ensino médio integral. Outras cinco obras de reparos estão em andamento na região.



Habitação





Durante o evento, também foi assinada a autorização para publicação do Edital de chamamento para as Casas de Caixa São Pedro em Apucarana e região. Por meio da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), foram liberados ainda R$ 5,1 milhões em subsídios para a construção de nove empreendimentos. O investimento total previsto é de R$ 4,13 milhões.



Segurança





Foram entregues dois guinchos Mercedes-Benz 2021 para a PM (Polícia Militar) de Apucarana, totalizando um investimento de R$ 600 mil e uma Trailblazer General Motors S.A. 2021/2022, com valor unitário de R$ 188,8 mil.

Segundo o subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Rui Noé Barroso Torres, os equipamentos vão facilitar o trabalho operacional das polícias estaduais.

"Com esses dois guinchos, os policiais terão mais agilidade para resolver as questões de trânsito, além de dar suporte a outros municípios da região. Investimentos como esse engrandecem o trabalho de segurança pública", disse.



Saúde