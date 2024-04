52 toneladas de farinha de trigo com urina de rato vinda da Argentina é apreendida no Paraná

Apesar de Museu de Artes estar fechado, secretaria inaugura exposições com obras de acervo em Londrina

A Secretaria da Cultura, inaugurou, nesta quinta-feira (4), duas exposições com obras do acervo do Museu de Artes de Londrina. O prédio do Museu está fechado desde 2019 para o público, com isso a antiga Casa da Criança se tornou um lar temporário.