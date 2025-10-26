Reparos terminam e Prefeitura de Arapongas libera trânsito em viaduto na PR-444

A PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), que foi interditada para reparos no viaduto da Rua Guaratinga no sábado (25), foi liberada à noite. A previsão inicial era que a interdição durasse uma semana.





"O medo da empresa (responsável pelas obras) é que quando fosse fazer a retirada da parte afetada, condenasse a outra parte do viaduto, felizmente isso não aconteceu", explicou o secretário da Sestran (Secretaria de Segurança Pública e Trânsito), Paulo Argati. "Desde sábado à noite o trânsito está totalmente liberado em todos os sentidos: Londrina-Maringá, Maringá-Londrina e também na Rua Guaratinga", acrescentou.

