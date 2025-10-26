Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Trŝnito

Reparos terminam e Prefeitura de Arapongas libera trânsito em viaduto na PR-444

Redação Bonde com assessoria de imprensa
26 out 2025 às 16:06

Compartilhar notícia

Reprodução/Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), que foi interditada para reparos no viaduto da Rua Guaratinga no sábado (25), foi liberada à noite. A previsão inicial era que a interdição durasse uma semana.


"O medo da empresa (responsável pelas obras) é que quando fosse fazer a retirada da parte afetada, condenasse a outra parte do viaduto, felizmente isso não aconteceu", explicou o secretário da Sestran (Secretaria de Segurança Pública e Trânsito), Paulo Argati. "Desde sábado à noite o trânsito está totalmente liberado em todos os sentidos: Londrina-Maringá, Maringá-Londrina e também na Rua Guaratinga", acrescentou.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Arapongas - Paraná (@arapongas_oficial)


Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura irá concluir a sinalização em cima do viaduto e fazer a retirada dos tubo .

Cadastre-se em nossa newsletter


O local conhecido como “trevão” teve a passagem bloqueada temporariamente no dia 27 de junho, devido a danos na estrutura causados por um caminhão .

Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas