Reparos terminam e Prefeitura de Arapongas libera trânsito em viaduto na PR-444

A PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), que foi interditada para reparos no viaduto da Rua Guaratinga no sábado (25), foi liberada à noite. A previsão inicial era que a interdição durasse uma semana.
"O medo da empresa (responsável pelas obras) é que quando fosse fazer a retirada da parte afetada, condenasse a outra parte do viaduto, felizmente isso não aconteceu", explicou o secretário da Sestran (Secretaria de Segurança Pública e Trânsito), Paulo Argati. "Desde sábado à noite o trânsito está totalmente liberado em todos os sentidos: Londrina-Maringá, Maringá-Londrina e também na Rua Guaratinga", acrescentou.
Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura irá concluir a sinalização em cima do viaduto e fazer a retirada dos tubo .
O local conhecido como “trevão” teve a passagem bloqueada temporariamente no dia 27 de junho, devido a danos na estrutura causados por um caminhão .