Reservatório de água em Jataizinho rompe e enxurrada destrói casas e fere idosa

Três casas ficaram destruídas com o rompimento do reservatório principal do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jataizinho, na Região Metropolitana de Londrina, na madrugada desta quarta-feira (15). Três famílias estão desalojadas e uma vítima, ferida com gravidade, está internada no Hospital Cristo Rei, de Ibiporã. O fornecimento de água potável também está prejudicado e sem previsão de retorno à normalidade.





O reservatório fica na Rua Piquiri, na esquina com a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, no ponto mais alto da cidade. O rompimento ocorreu por volta das 3h30 e uma enxurrada estimada em um milhão de litros de água tomou a rua, atingindo diretamente a residência defronte, que ficou completamente destruída, e outras duas casas parcialmente danificadas. Um quarto imóvel teve uma trinca e uma quebra parcial de parede.

