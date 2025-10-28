Rodoviária de Cascavel passa por reformas com recursos do governo do Paraná

A reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Cascavel (Oeste) atingiu 78% de execução e entrou na fase final, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2026. Mesmo em obras, os serviços de transporte intermunicipal e interestadual seguem em funcionamento.





O investimento de R$ 20,2 milhões, viabilizado pela Secid (Secretaria das Cidades), garante a maior modernização já feita no espaço desde sua inauguração, em 1987. Os trabalhos envolvem frentes simultâneas de construção no térreo e no pavimento superior.

Publicidade

Publicidade





Com 15 mil metros quadrados de área total, o terminal passa por ampla reestruturação, com novo layout interno, com acessibilidade, reforma dos guichês, criação de salas comerciais, terminal de encomendas, praça de alimentação e sanitários. Também estão sendo instaladas catracas, elevadores e escadas rolantes, ampliando a acessibilidade. A obra inclui ainda a modernização do sistema elétrico, melhorias na iluminação e reforma dos estacionamentos.





O pavimento superior está parcialmente em uso, segundo a Secretaria de Obras Públicas de Cascavel, responsável pela execução: os guichês e a área gourmet operam normalmente, com elevador e sanitários disponíveis à população. No térreo, seguem as obras com a montagem de divisórias das futuras salas comerciais e a instalação de banheiros e do setor de encomendas.





De acordo com a Prefeitura, o projeto foi concebido com uma visão de futuro, pensado para funcionar como um centro comercial, de integração e desenvolvimento. O terminal foi projetado para acompanhar o crescimento de Cascavel nas próximas décadas, oferecendo conforto e capacidade para atender à população. Atualmente, 26 empresas operam no local, que conta com 32 plataformas de embarque e desembarque.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), disse que a modernização é um marco para a cidade e reflete o ritmo de crescimento do município. “A nossa rodoviária é a porta de entrada de Cascavel e, depois de quase 40 anos, merecia esse olhar e esse cuidado. Esta grande obra vai deixar o espaço mais confortável e seguro, tanto para quem passa por Cascavel quanto para quem trabalha aqui e tira seu sustento. Essa reforma mostra o quanto a cidade está crescendo e se preparando para o futuro”, destacou.