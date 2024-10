Rolândia informa data limite para melhorias nos túmulos nos cemitérios antes do Dia de Finados

A ACMR (Administração de Cemitérios do Município de Rolândia, região metropolitana de Londrina) informou que montou um cronograma de datas para que as famílias possam promover melhorias nos túmulos e jazidos dos cemitérios municipais Central, Parque das Hostências, São Rafael e Bartira antes do Dia de Finados, no dia 2 de novembro.





O cronograma começa nesta terça-feira (29), sendo o último dia para reformas e construções. Já na quarta-feira (30), é o último dia para pinturas, limpeza e poda de árvores.

A partir do dia 31, os cemitérios já não terão mais água nas torneiras para as obras, seguindo com restrições a entradas de veículos, sendo autorizados somente os essenciais aos trabalhos e funerárias nos dias 29, 30, 31, 1 e 2.





O Cemitério Central vai funcionar das 7h às 19h, enquanto que o Parque das Hortências, São Rafael e Bartira abrem das 7h às 18h.





Para mais informações, inclusive no Dia de Finados, é possível consultar a ACMR através do número de telefone 3906-1108.