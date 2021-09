Rolândia terá leilão online de bens do munícipio em outubro

Um leilão online de bens inservíveis, lenhas e sucatas será promovido no próximo dia 8 de outubro (sexta-feira) em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Serão 71 lotes, sendo 29 de veículos e 42 de equipamentos ou sucatas, em um valor global mínimo de R$ 139.400,00.

Os interessados em participar do certame poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão pela internet, através do site Hk Leilões. As visitas serão em dois horários ao dia. O primeiro é às 13h e o segundo é às 15h.

A visitação dos bens vai de 4 a 7 de outubro e exige agendamento prévio. No dia 8, o leilão tem início às 13h.





Mais informações podem ser obtidas através da Secretaria de Compras e Licitações de Rolândia, que fica na avenida Presidente Bernardes, nº 809, das 12h às 18h. Os telefones (43) 3323- 0015 ou (43) 3255-8600 estão disponíveis, através dos e-mails: [email protected] e [email protected] e também nos sites da KH Leilões e da Prefeitura.