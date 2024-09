Rolândia trabalha para normalizar rotina após temporal de quinta-feira

Tempo de troca de uniforme resulta em novo acordo de R$ 2,2 milhões entre frigorífico e trabalhadores no Norte do Paraná

Os serviços de fornecimento de água e de energia elétrica também sofreram interrupções. No fim da tarde desta sexta (17), a Copel informou que 189 domicílios permaneciam sem energia elétrica no município e que as equipes ainda trabalhavam na tentativa de solucionar os problemas antes do sábado (28)

Casas destelhadas e galhos nas ruas





A força-tarefa composta pelas secretarias de Infraestrutura, de Serviços Públicos e de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com a Defesa Civil Municipal e empresas terceirizadas da Prefeitura, como Sanetran e Orbenk, foi mobilizada desde a madrugada de sexta-feira (27) para enfrentar a situação e prestar apoio às famílias afetadas.





As casas destelhadas localizam-se nos bairros Jardim Novo Horizonte, Horácio Cabral e Jardim Capricórnio. As famílias foram assistidas prontamente, com a remoção de árvores caídas e o fornecimento de lonas para cobertura temporária. Em alguns casos, houve perda de móveis, eletrodomésticos e outros bens devido ao vento forte e à queda de árvores sobre as residências.

Além dos destelhamentos, a queda de árvores também provocou danos significativos em diferentes pontos da cidade. Na Avenida Tiradentes, no centro, um pinheiro-de-norfolk tombou sobre a rede elétrica, danificando um padrão residencial e um veículo Ford Fiesta. Na Avenida das Palmeiras, na Vila Oliveira, um motociclista foi atingido por um galho de Santa Bárbara, resultando em bloqueio da via até a remoção dos destroços. Em áreas rurais, como São Rafael e Deizinho do Vermelho, quedas de árvores provocaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica.





No total, mais de 25 árvores caíram ou precisaram ser cortadas para evitar novos tombamentos, enquanto outras 100 apresentaram rachaduras ou quedas de galhos. A Defesa Civil Municipal continua recebendo chamados e trabalhando para normalizar a situação. As operações de limpeza e remoção devem seguir ao longo do sábado (28).





