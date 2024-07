Rolândia vai ser abastecida com água do Rio Tibagi em 2025

O presidente da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), Wilson Bley Lipski, e o prefeito de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), Airton Maistro, assinaram nesta terça-feira (2) a ordem de serviço que autoriza o início da obra que vai levar água do Rio Tibagi para abastecer o município. Com recursos da ordem de R$ 12,951 milhões, a Sanepar vai implantar uma adutora que ligará o Centro de Reservação Esperança, em Cambé, ao Reservatório Central de Rolândia. Com este projeto, o Sistema Produtor Tibagi, com captação em Londrina, passará a atender três municípios de forma integrada já em 2025.





“O Rio Tibagi é um manancial estratégico que vai nos ajudar a atender uma região populosa e próspera”, afirma Bley, acrescentando que a Sanepar tem recursos tanto para ampliar os serviços de água quanto de esgoto em todo o Estado. “Estamos empenhados em antecipar o marco regulatório no que tange especialmente à universalização da coleta e tratamento do esgoto, mas temos garantido também recursos para dispor de água suficiente para promover o crescimento de cada município”, destaca.

“Quando se aprimora a infraestrutura, vem empresário de fora para investir. Isso é benefício para a gente de Rolândia, gerando emprego e renda e, por consequência, o crescimento da cidade”, afirma o prefeito, que fez um balanço dos investimentos do Governo do Estado ao lado do governador em exercício Darci Piana neste dia 2.





A obra que vai levar água do Rio Tibagi para Rolândia deve ser concluída até o fim de 2025. Ela consiste na implantação de cerca de 13 quilômetros de tubulação de grande diâmetro, com um trecho de travessia sob a rodovia BR-369, além de uma estação elevatória. Para viabilizar este projeto, a Sanepar já está ampliando a capacidade de transporte da água do centro de Londrina até Cambé.

As obras da Sanepar em andamento em Rolândia somam R$ 16 milhões em água e R$ 14 milhões em esgoto. Para garantir o abastecimento especialmente na região dos jardins Santiago e Nobre, estão sendo integrados quatro novos reservatórios ao sistema. Juntos eles somam 2.500 metros cúbicos de capacidade e representam um incremento de 60% na capacidade instalada.





As obras para universalizar o acesso ao esgotamento sanitário também não param. Após a conclusão da ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Ribeirão Vermelho, em 2022, a Sanepar está investindo na ETE Cervim e na desativação da ETE Cafezal, que passará a funcionar apenas como elevatória. Esta obra viabiliza a construção de um novo hospital regional no contorno Sul.





