Sanepar cria serviço por Whatsapp para usuário avisar sobre vazamentos ou qualidade da água

A Sanepar conta agora com uma parceria com o cidadão, com objetivo de localizar e consertar vazamentos de forma mais rápida e prática. Através do WhatsApp, qualquer pessoa que visualizar algo suspeito na rua, que pareça um vazamento nas redes da empresa, pode fotografar ou gravar um vídeo para auxiliar a resolver o problema com maios rapidez.





O cidadão deverá enviar as imagens pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115 e também poderá interagir com a atendente virtual “Sane”, por mensagem de texto. Ele deve digitar 2, opção para Informar Vazamento ou alteração na Qualidade da Água. Depois, deve digitar 3, opção “Informar vazamento por foto ou vídeo”. O vazamento pode ser de água ou esgoto dentro ou fora do imóvel.

Não é necessário a identificação da pessoa que fez o registro de um vazamento na rua. Não é necessário fazer cadastro, digitar matrícula ou qualquer dado que o identifique como cliente. Após compartilhar a foto ou o vídeo, que deverá ter no máximo 30 segundos, a ''Sane'' perguntará sobre o local: cidade e endereço. Estes dados ajudarão a encontrar o local com maior precisão. Uma equipe especializada analisará a imagem e solicitará o serviço mais adequado, dando maior celeridade ao atendimento.





“Acreditamos que ao usar este canal o cidadão estará prestando um grande serviço para a sociedade, pois nos ajudará a realizar um conserto na rede num menor espaço de tempo, evitando retrabalho. Desta forma, todos ganham, inclusive o meio ambiente”, afirma o diretor comercial, Bihl Elerian Zanetti.

“Estamos sempre monitorando as nossas redes, mas, especialmente nas cidades maiores, temos milhares de quilômetros de tubulações enterradas. Quando um cidadão entra em contato com a Sanepar por um canal oficial e nos dá as coordenadas do possível vazamento, este cidadão tem participação direta na melhoria das condições ambientais e de saúde da sua comunidade”, acrescenta.