Sanepar suspende cobrança da fatura de água por um mês em Ponta Grossa

A partir desta sexta-feira (21), a cobrança de fatura da Sanepar está suspensa para todos os clientes de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A medida terá validade de 30 dias.





Na prática isso quer dizer que as leituras continuarão ocorrendo, mas os consumidores não receberão fatura com valores a pagar no próximo ciclo, compensando os problemas de abastecimento que deixaram mais de 260 mil moradores sem água. Como já vem ocorrendo desde as manobras, a Companhia também manterá a suspensão dos cortes por falta de pagamento por mais 60 dias na cidade.

As medidas foram autorizadas pelo governador Ratinho Junior e definidas em reunião da Diretoria da Sanepar com os parlamentares da base governista. De acordo com o presidente da Sanepar, Wilson Bley, mesmo com a produção de água tratada restabelecida em Ponta Grossa, a Sanepar segue trabalhando no sistema para minimizar os impactos à população.





“A Sanepar está fazendo todos os esforços para mitigar eventuais prejuízos à população de Ponta Grossa, e já está adotando medidas de compensação referentes ao período de abastecimento parcial na cidade”, afirma.

O presidente destaca ainda que a Sanepar também está viabilizando mecanismos para evitar as cobranças pela média e sim pelo consumo efetivo. Nas últimas semanas, a Central de Relacionamento com o Cliente da Sanepar em Ponta Grossa teve seu efetivo reforçado para dar agilidade ao atendimento das demandas, sejam operacionais ou referentes à fatura de água.





“Mesmo com o abastecimento restabelecido, a equipe segue à disposição de seus clientes, fazendo o atendimento personalizado de todas as demandas informadas à Companhia”, reforça.