Veja os sintomas e cuidados

Secretaria da Saúde do Paraná alerta sobre intoxicação por metanol em bebidas

Redação Bonde com AEN-PR
01 out 2025 às 16:28

Foto: Freepik
Mesmo sem registros no Paraná, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) está em alerta para casos de intoxicação por metanol. Nesta semana a pasta emitiu aviso para as Regionais de Saúde solicitando monitoramento nas regiões de atuação. No Estado de São Paulo, 25 casos de contaminação foram registrados, sendo 18 em investigação e 7 confirmados, além de cinco óbitos. Todos por consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou falsificadas.


A intoxicação por metanol representa uma emergência médica grave, pode levar à morte ou causar cegueira permanente. Todos os casos suspeitos são notificados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), do Ministério da Saúde, e comunicados de forma imediata para a Vigilância Municipal em Saúde.

O alerta foi feito depois que o Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski informou que é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal investiga essa situação.

O secretário de Estado de Saúde Beto Preto reforça que, no caso de qualquer suspeita, a pessoa deve procurar de forma urgente um serviço de saúde. “Logo que se tenha ou sinta algo que possa parecer uma intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, procure o serviço de saúde que eles vão conseguir orientar e, se necessário, acionar o Ciatox”, disse.

O Paraná conta com o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), que auxilia os profissionais de saúde para o atendimento. Dúvidas podem ser esclarecidas através do (43) 3371-2244 na região de Londrina.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Até 6 horas após a ingestão, os principais sintomas são sonolência, dificuldade motora e dificuldade de andar, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia, confusão mental, taquicardia e hipotensão. Entre 6 a 24 horas após a ingestão, a pessoa intoxicada pode apresentar visão turva, fotofobia, dilatação da pupila, perda da visão das cores, convulsões e coma.

METANOL NA BEBIDA

A Vigilância Sanitária do Paraná reforça que a segurança no consumo de bebidas depende também do comércio onde elas são vendidas e preparadas. Para garantir a qualidade, é essencial que os estabelecimentos tenham licença sanitária, mantenham condições higiênicas adequadas e sigam boas práticas de manipulação.

Além disso, as bebidas devem estar lacradas, dentro do prazo de validade e adquiridas de fornecedores idôneos e sempre com nota fiscal que comprove a origem. Essas medidas asseguram que o consumidor tenha acesso a produtos seguros e reduzem os riscos relacionados ao consumo de bebidas adulteradas ou falsificadas.


CUIDADOS AO ADQUIRIR

  • Adquira bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis.
  • Fique atento a preços muito abaixo do normal.
  • Verifique se o líquido contém partículas ou impurezas, que podem ser indicativos de contaminação.
  • Confira se o lacre está intacto; lacre rompido ou torto são pontos de atenção.
  • Desconfie de rótulos mal aplicados, com erros de ortografia ou informações borradas, que podem indicar falsificação.
  • Procure o registro do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) na embalagem.
  • Em destilados, confira o selo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que geralmente é colocado próximo à tampa; se estiver ausente, pode indicar que a bebida não passou pela fiscalização brasileira.
  • Ao adquirir bebidas alcoólicas para comercialização, os estabelecimentos devem exigir a nota fiscal de seus fornecedores, garantindo a procedência e a rastreabilidade das bebidas.


METANOL

O metanol é um álcool industrial tóxico usado na indústria química para produzir solventes, plásticos, resinas e produtos farmacêuticos. Ele é um líquido incolor com cheiro parecido ao álcool comum e que não permite a sua identificação a olho nu ou testes caseiros. Não existe um volume seguro de consumo de metanol e ele pode ser letal mesmo se consumido em pequenas quantidades.

Por Redação Bonde com AEN-PR.

Intoxicação por metanol Metanol 17ª Regional de Saúde Dicas de Saúde Ministério da Saúde Saúde Paraná bebidas Bebidas alcoólicas Bebidas alcoólicas adulteradas
