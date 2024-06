Secretaria de Saúde orienta municípios a manter vacinação contra a gripe

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) orienta os municípios para que continuem com as ações de imunização dentro da Campanha de Vacinação Contra a Influenza, mesmo após o fim do prazo oficial do Ministério da Saúde, que terminou na sexta-feira (31).





A imunização está aberta para o público em geral, a partir dos seis meses de idade.



A recomendação segue o Ofício Circular nº 169/2024 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e será oficializada por meio de memorando enviado pela Sesa nesta segunda-feira (3) para as 22 Regionais de Saúde.





O documento reforça que o sistema de informação oficial para inserção das doses aplicadas permanecerá aberto até janeiro de 2025.

BAIXA ADESÃO





A Sesa recomenda a utilização integral das doses em estoque nos 399 municípios paranaenses, considerando a baixa adesão da vacina durante o período da Campanha Nacional e também para prevenção de agravamento dos casos de SGs (Síndromes Gripais) e SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves).





