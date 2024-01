Secretaria Estadual de Cultura começa a divulgar resultados de editais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná divulgou nesta semana os resultados finais de quatro dos doze editais viabilizados com recursos da Lei Paulo Gustavo no Estado.





A lista dos aprovados já pode ser consultada por meio da plataforma SIC.Cultura ou no site oficial da Lei Paulo Gustavo no Paraná.

Os outros oito editais estão na fase de análise e a divulgação final deve ocorrer nas próximas semanas.





O edital Paraná Festivais vai investir um total de R$ 4,7 milhões para apoiar projetos de produção e realização de festivais artísticos e festas populares inéditos e não inéditos, mediante a entrega do “Selo Paraná Festivais”.

Os projetos vão receber entre R$ 180 mil e R$ 315 mil. Entre os selecionados estão o Festival de Teatro Infantil de Londrina, o Festival da Cultura Afro de Curitiba e o Festival de Literatura Oral.







O edital Audiovisual 3 - Capacitação, Pesquisa, Memória e Difusão vai apoiar a formação qualificada de profissionais nas mais diversas áreas do audiovisual, com foco na ação em projetos audiovisuais.

O valor total do fomento é de R$ 5,6 milhões, divididos em quatro áreas de participação: formação qualificada para o setor de audiovisual, digitalização de obras e acervos audiovisuais, produção intelectual inédita na área audiovisual e apoio ao desenvolvimento de cineclubes.





Os projetos selecionados envolvem a história do Carnaval de Curitiba, valorização de mulheres indígenas e a digitalização e difusão do acervo audiovisual do Museu da História da Medicina do Paraná, além do fomento ao Festival LatinoAmericano de Cinema, Festival do Cinema Universitário Brasileiro, Festival Internacional da Ilha do Mel, entre outros.





