Secretaria Estadual de Saúde instala tendas para atender casos de viroses no Litoral

A Sesa (Secretaria da Saúde) do Paraná está instalando tendas no Litoral, em três pontos estratégicos nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Elas servirão de apoio às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) municipais para atender pessoas que apresentem sintomas característicos de viroses, comuns nessa época do ano.





Os atendimentos devem começar na próxima semana. Em Guaratuba, o espaço ficará anexo ao Pronto Socorro, localizado na Rua Meneleu de Alameda Tôrres, 72.

Em Matinhos, a tenda ficará junto à UPA da Rua 19 de Dezembro, 2.994, enquanto que em Pontal do Paraná ficará na UPA de Shangri-lá, na Avenida Sebastião Caboto, 1.142. As tendas funcionarão até o fim do Carnaval. O investimento da Sesa no serviço é de cerca de R$ 1 milhão.





O objetivo é prestar apoio aos serviços de saúde, ajudando a organizar as estruturas que já estão em funcionamento, permitindo mais agilidade e qualidade nos atendimentos.

As unidades serão compostas por dois consultórios médicos que funcionarão 24 horas, com área para hidratação de pacientes e capacidade de atendimento de até 250 pacientes/dia cada. Trata-se de uma resposta ao surto de viroses que acomete veranistas no Litoral.





NÚMEROS

A Sesa monitora de forma contínua os casos de DDAS (Doenças Diarreicas Agudas) no Estado por meio da MDDA Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas). Nos nove primeiros dias de 2025, foram registrados 2.311 atendimentos por DDA na região litorânea. O número é superior ao registrado no ano passado, quando foram 654 casos do mesmo período.





Durante todo o ano de 2024, 121 surtos foram notificados (quando muitos casos são registrados em uma mesma região em um curto espaço de tempo), sendo que três deles ocorreram na 1ª RS (Regional de Saúde), que compreende o Litoral.





“É essencial reforçar os cuidados com a higiene pessoal e com os alimentos e água consumidos, especialmente em ambientes de grande circulação de pessoas, como o Litoral”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “São medidas simples, do dia a dia, e que fazem toda a diferença na proteção da saúde de todos”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: