Secretários do Paraná apresentam investimentos para prefeitos da Amepar

A Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema) recebeu, em reunião extraordinária nesta sexta-feira (13), secretários do governo do Estado, deputados estaduais e prefeitos dos 22 municípios que a compõem. O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), que está em viagem internacional, foi representado pelo vice Junior Santos Rosa (PL).





Esteve em pauta a liberação de recursos para as cidades. Secretários explicaram sobre o acesso aos investimentos e quais tipos de projetos podem ser contemplados. Também anunciaram as oportunidades de investimento disponíveis, e os prefeitos puderam tirar dúvidas e apresentar demandas de seus municípios. O objetivo foi fortalecer o diálogo entre os órgãos municipais e estaduais e facilitar o acesso a recursos, que serão utilizados em obras, na agricultura, infraestrutura e no desenvolvimento urbano.





PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA





Guto Silva, secretário das Cidades, explicou que múltiplos convênios no valor total de R$ 117 milhões, “de recursos das mais diferentes naturezas para uma série de municípios da região”, foram assinados na reunião desta sexta. “É muito focado no Asfalto Novo, Vida Nova, que é um programa para poder levar asfalto, urbanização, a calçada, o passeio e iluminação de LED para milhares de pessoas que ainda estão no barro ou no pó”.





No anúncio mais recente sobre o programa, feito no dia 2 de junho pelo governador Ratinho Junior (PSD), houve a ampliação para atender municípios de 50 mil a 100 mil habitantes. Arapongas, Ibiporã e Rolândia fazem parte dos 14 novos contemplados pelo projeto, que promete pavimentar 100% das vias urbanas das 399 cidades paranaenses.

Conforme Silva, o convênio das administrações municipais com o governo foi assinado nesta sexta, incluindo ações voltadas à construção de equipamentos públicos e aquisição de rodoviários. “Nós já estamos no momento do programa que ultrapassamos a cidade de 100 mil habitantes. Então, na próxima leva entra Londrina, Maringá, Curitiba, as grandes cidades, porque as demais ou já estão em execução e concluindo ou em fase de ampliação”, garantiu.





Havia sido anunciado que Cambé integraria a nova leva de municípios atendidos, porém, a assessoria de imprensa informou que a cidade deve ser contemplada somente na próxima etapa.

O presidente da Amepar e prefeito de Cambé, Conrado Scheller, pontuou que as administrações municipais estão encarregadas de montar e entregar planos de pavimentação ao governo, apontando as necessidades que podem ser contempladas pelos recursos do programa. “O grande benefício da pavimentação asfáltica é o desenvolvimento econômico e humano que proporciona. Só quem mora em uma rua que quando chove tem barro e quando tem Sol tem poeira sabe a dificuldade que é”, considerou.





Disse ainda que “Cambé é uma cidade estruturada”, com asfalto em 99% dos bairros legalizados, que não tem característica de lotes e chácaras. “Esse benefício vai ser para a interconectividade dos bairros, para que possibilite a infraestrutura urbana, que venham empresas investir nesses locais que hoje tem terra e amanhã vai ter pavimentação. Assim vai ter geração de emprego, aumenta a dignidade da pessoa que está morando ali e proporciona que venham novos investimentos.”