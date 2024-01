Segmentos de serviços e turismo do Paraná têm alta de 11,4% em 2023

Dados econômicos divulgados nesta terça-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmam o bom momento do setor de serviços no Paraná.





O segmento acumula uma alta de 11,4% entre janeiro e novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, bem acima da média nacional, que foi de 2,7% neste intervalo de tempo, e que representa o terceiro melhor resultado do País, atrás apenas de Mato Grosso (17%) e Tocantins (11,6%).

Todos os segmentos tiveram variação positiva no último ano, sendo a maior dos serviços profissionais, administrativos e complementares, de 16,7%, seguido por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (12,9%), serviços prestados às famílias (5,2%) e serviços de informação e comunicação (4,4%), além de alta de 7,4% para os demais serviços.





O crescimento estadual foi exatamente o mesmo registrado para o setor do turismo, que é analisado separadamente pelo IBGE.

No comparativo mensal entre outubro e novembro, a alta do segmento no Estado foi de 2,4%. A variação proporcional ficou 2 pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 0,4% no mesmo período entre os dois meses, além de ser a terceira maior do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso do Sul (4,8%) e do Mato Grosso (3,1%).





Em relação a novembro de 2022, as atividades econômicas ligadas ao setor de serviços tiveram alta de 9,2% no Paraná. O movimento ocorreu em sentindo oposto ao cenário nacional, que registrou queda de 0,3% neste recorte.

Neste quesito, o Estado foi vice-líder nacional, tendo o Mato Grosso com melhor resultado, com crescimento de 18,1%.





TURISMO





Apesar de uma pontual variação negativa em novembro, acompanhando o cenário nacional, motivada pelo aumento das passagens aéreas, as atividades turísticas no Paraná acumularam alta de 11,4% nos 11 meses de 2023 já analisados pelo IBGE.





