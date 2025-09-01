Segundo suspeito de homicídio contra idoso em Tapira é preso em Maringá

Um homem, de 58 anos, investigado por envolvimento em um homicídio no municipio de Tapira (Região Metropolitana de Umuarama) foi preso, nesta segunda-feira (1), em Maringá (Noroeste).





Segundo o delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná), Douglas Moraes, o crime aconteceu em 16 de agosto deste ano e teve como vítima um homem de 60 anos, que foi agredido e atingido por disparo de arma de fogo na cabeça.





“A equipe da PCPR iniciou as investigações logo após o crime e identificou o primeiro envolvido, que foi preso em 21 de agosto”, completou.

Com a identificação do segundo suspeito, a PCPR apresentou ao Poder Judiciário o pedido da prisão preventiva, que foi aceita pelo Ministério Público.





Após investigações, os policiais identificaram que o indivíduo estava se escondendo em Maringá. O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.



