Segundo suspeito de homicídio contra idoso em Tapira é preso em Maringá

Um homem, de 58 anos, investigado por envolvimento em um homicídio no municipio de Tapira (Região Metropolitana de Umuarama) foi preso, nesta segunda-feira (1), em Maringá (Noroeste).
Segundo o delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná), Douglas Moraes, o crime aconteceu em 16 de agosto deste ano e teve como vítima um homem de 60 anos, que foi agredido e atingido por disparo de arma de fogo na cabeça.
“A equipe da PCPR iniciou as investigações logo após o crime e identificou o primeiro envolvido, que foi preso em 21 de agosto”, completou.
Com a identificação do segundo suspeito, a PCPR apresentou ao Poder Judiciário o pedido da prisão preventiva, que foi aceita pelo Ministério Público.
Após investigações, os policiais identificaram que o indivíduo estava se escondendo em Maringá. O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.