Servidor público é afastado após aumentar o próprio salário no sistema no Norte do Paraná

O MPPR (Ministério Público do Paraná) de Centenário do Sul (Norte) determinou o afastamento de um servidor público, por prazo indeterminado, após o mesmo ter aumentado ilegalmente em sistema o próprio salário e de outros dois colegas em Cafeara (Norte). A ação foi tomada pela Vara Criminal de Centenário do Sul nesta quinta-feira (23).





De acordo com a investigação promovida pela Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, o homem era chefe do Setor de RH (Recursos Humanos) de Cafeara e teria utilizado os acessos do cargo para aumentar - de maneira ilegal - os salários dos três envolvidos.

Conforme apurado, no dia 26 de setembro deste ano, o servidor inseriu dados falsos no sistema informatizado do Poder Executivo de Cafeara, “para obter vantagem indevida para si e para terceiros". Em favor de uma servidora, o valor foi de R$ 1.417,35; para outro servidor, na quantia de R$ 567,10; e seu próprio benefício, recebendo R$ 567,09.





O afastamento foi deferido pela Justiça sob o entendimento de que existem provas materiais suficientes para a comprovação do ato criminoso, incluindo decretos e portarias sem a assinatura do prefeito. Além disso, como o crime tem ligação direta com as funções exercidas por este servidor, sua permanência no cargo poderia ser prejudicial ao Poder Público Municipal.