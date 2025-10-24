Pesquisar

Junto de outros dois colegas

Servidor público é afastado após aumentar o próprio salário no sistema no Norte do Paraná

Redação Bonde com MPPR
24 out 2025 às 17:54

Ekaterina Bolovtsova/Pexels
O MPPR (Ministério Público do Paraná) de Centenário do Sul (Norte) determinou o afastamento de um servidor público, por prazo indeterminado, após o mesmo ter aumentado ilegalmente em sistema o próprio salário e de outros dois colegas em Cafeara (Norte). A ação foi tomada pela Vara Criminal de Centenário do Sul nesta quinta-feira (23).


De acordo com a investigação promovida pela Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, o homem era chefe do Setor de RH (Recursos Humanos) de Cafeara e teria utilizado os acessos do cargo para aumentar - de maneira ilegal - os salários dos três envolvidos.   

Conforme apurado, no dia 26 de setembro deste ano, o servidor inseriu dados falsos no sistema informatizado do Poder Executivo de Cafeara, “para obter vantagem indevida para si e para terceiros". Em favor de uma servidora, o valor foi de R$ 1.417,35; para outro servidor, na quantia de R$ 567,10; e seu próprio benefício, recebendo R$ 567,09.


O afastamento foi deferido pela Justiça sob o entendimento de que existem provas materiais suficientes para a comprovação do ato criminoso, incluindo decretos e portarias sem a assinatura do prefeito. Além disso, como o crime tem ligação direta com as funções exercidas por este servidor, sua permanência no cargo poderia ser prejudicial ao Poder Público Municipal.

Servidor Público Cafeara Aumento de salário Abuso de poder MPPR Centenário do Sul Justiça
