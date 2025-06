Sete municípios da RML terão aumento populacional até 2050

A população do Paraná deve chegar a 12,4 milhões daqui a 25 anos, em 2050, com concentração cada vez maior nos centros urbanos. Atualmente com 579.512 mil habitantes, Londrina seguirá como a segunda maior cidade do Estado, atrás de Curitiba, mesmo com a redução prevista para 576.929 mil londrinenses.





A projeção foi divulgada pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) nesta segunda-feira (2), constando na Projeção Populacional Urbana e Rural dos Municípios Paranaenses no Período de 2025 a 2050. A edição traz os dados do Censo Demográfico de 2022.

Sete dos 25 municípios que compõem a Região Metropolitana de Londrina vão na contramão da projeção populacional e devem ter aumento no número de habitantes em 2050. São as cidades de Rolândia, Sabáudia, Jaguapitã, Arapongas, Cambé, Pitangueiras e Prado Ferreira.





Para o diretor-presidente do Instituto, Jorge Callado, muitas pessoas procuram os municípios RML para moradia, mas com o objetivo de trabalhar ou estudar em Londrina ou nas grandes cidades que compõem a região. "A criação de postos de trabalho e o grau de industrialização podem explicar o fluxo migratório para essa região baseado no entorno, até em função do custo de vida, que é maior nas cidades principais", afirmou.

Disse também que as mudanças não devem ser preocupantes e nem celebradas, com necessidade dos municípios se prepararem para as demandas dos novos cenários. "As cidades devem ter uma estrutura de atendimento nas áreas de saúde, educação, saneamento, proteção ambiental, a questão econômica para fazer essa adequação de acordo com o fluxo, que pode aumentar ou reduzir."