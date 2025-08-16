Sete radares entram em operação no Norte Pioneiro nesta segunda-feira (18)

A partir desta segunda-feira (18), sete radares entram em operação nas BRs 153 e 369, em Santo Antônio da Platina, Cambará e Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. No Litoral (Morretes e Paranaguá), a BR-277 também passará a contar com fiscalização eletrônica.





Os novos radares da EPR Litoral Pioneiro foram instalados em diferentes trechos das rodovias federais. Na BR-153, em Santo Antônio da Platina, os equipamentos estão no km 31, no sentido Sul, e no km 42, tanto no sentido Sul quanto no Norte. Já na BR-369, em Cambará, os radares foram posicionados no km 18, no sentido Oeste, e no km 20, no sentido Leste, enquanto em Cornélio Procópio dois dispositivos operam no km 86, nos dois sentidos da via.

No Litoral, a BR-277 em Morretes concentra a maior parte dos novos pontos de fiscalização, com equipamentos instalados nos kms 32 (sentido Oeste), 33, 35, 36 e 41 (todos no sentido Leste). Em Paranaguá, os radares foram colocados no km 2 da Avenida Ayrton Senna, nos dois sentidos, e no km 1 da Avenida Bento Rocha, também em ambos os sentidos.





Um levantamento da concessionária EPR Litoral Pioneiro aponta que, mesmo antes do início efetivo da operação, a presença dos radares contribuiu para reduzir acidentes. No km 32 da BR-277, em Morretes, por exemplo, entre fevereiro e junho de 2024 foram registrados 16 acidentes. Já no mesmo período deste ano, após a instalação do equipamento, houve apenas uma ocorrência – queda de 93%.

“Esta diminuição das ocorrências é bastante significativa. Os radares são muito importantes para a segurança viária e na redução dos acidentes”, afirma o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. Ele ressalta, porém, que a responsabilidade do condutor continua sendo fundamental: “É importante o respeito aos limites de velocidade em todos os trechos, com a presença e de radar ou não. Desta maneira é possível uma convivência segura para todos os usuários das rodovias.”





Os locais de instalação foram definidos após estudo técnico da concessionária, aprovado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). A sinalização vertical e horizontal foi reforçada nas proximidades, com placas e linhas de estímulo à redução de velocidade.

A concessionária lembra que é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos, mas as multas registradas são emitidas e administradas exclusivamente pelos órgãos governamentais.





A relação completa dos equipamentos em operação está disponível no site do Governo Federal.

Confira os trechos:





BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte





BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Oeste









BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste









