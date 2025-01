Simepar e monitor nacional mostram redução da seca no Norte do Paraná

O mapa de dezembro do Monitor de Secas, da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) ,divulgado na sexta-feira(17), apontou uma redução da seca na região Norte do Paraná.





O diagnóstico foi feito em parceria com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), órgão vinculado à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável).

O mapa tem cores que delimitam a intensidade da seca nas diferentes regiões monitoradas, classificando a seca de S0 (menos intensa) a S4 (mais intensa). Em novembro, a região centro Norte do Paraná registrava seca grave. Já em dezembro a intensidade da seca recuou para moderada a fraca, ainda na mesma região.





De acordo com a ANA, esse tipo de seca é mais frequente na região. No resto do Estado não há registro de falta acentuada de chuva.

“A redução da seca é um cenário ideal no verão, já que as chuvas são mais frequentes. No Paraná, entretanto, as chuvas de verão não foram suficientes para mitigar a seca de longo prazo que ocorre no extremo norte. Nesta região, na divisa com São Paulo, as chuvas têm sido irregulares e abaixo da média para o período”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.





Por esse motivo, mesmo com chuva e a categoria menos intensa da seca, ainda podem ocorrer impactos na agricultura e nos reservatórios de abastecimento de água. Segundo o Simepar, há previsão de aumento de chuvas nas regiões mais críticas ainda em janeiro. Isso poderá amenizar o cenário.

