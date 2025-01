Sites para pagamento do IPVA estão fora do ar no Paraná

Os proprietários de veículos estão com dificuldades na hora de quitar os impostos no Paraná nesta segunda-feira (20). Isso porque os sites da Secretaria da Fazenda e do Detran-PR estão fora do ar, impedindo que os motoristas emitam a guia para o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor).





Quem tem um veículo com placas que terminam em 1 e 2 precisam pagar o imposto até esta segunda-feira, já que o atraso pode gerar multas e retenção veicular, assim como não é possível fazer a transferência de propriedade. Quem vai pagar à vista para garantir o desconto de 6% também tem até esta segunda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com relatos dos usuários, a instabilidade nos sites do Detran e da Secretaria de Fazenda do Paraná começou ainda durante a manhã e segue ao longo da tarde. No portal do Detran, a mensagem que aparece é de que o “serviço está indisponível no momento”. Questionada pela FOLHA, a pasta disse que a instabilidade pode ser sentida por alguns usuários por conta da alta demanda causada pelo início do calendário de vencimentos do IPVA.





Em razão disso, a recomendação da pasta é de que os usuários instalem o aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, para emitir as guias de pagamento. O aplicativo está disponível tanto para celulares com sistema operacional Android quanto iOS. A expectativa é de que o site retorne à normalidade ainda na tarde desta segunda-feira.