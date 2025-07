Sol e chuva: confira a previsão do tempo para o fim de semana no Paraná

Instabilidades causaram chuva entre quinta-feira (24) e o amanhecer desta sexta-feira (25) no Paraná, depois de mais de 20 dias de predomínio de sol em quase todo o Estado. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o tempo volta a ficar seco no sábado (26), mas uma nova frente fria trará chuva outra vez no domingo (27).





Os maiores acumulados de chuva nesta quinta-feira foram em Foz do Iguaçu (68,4 mm), Santa Helena (51,8 mm), Toledo (50,2 mm) e São Miguel do Iguaçu (50 mm). Em Santa Helena a chuva seguiu até as 2h desta sexta-feira, acumulando mais 4,8 mm. Entre a madrugada e o início da manhã, mais pancadas de chuva foram registradas entre as regiões Noroeste, Central e Norte Pioneiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Essas chuvas vieram acompanhadas de trovoadas em alguns momentos e, ao longo do dia, deveremos ter ainda algumas chuvas isoladas nesses setores e também nas regiões Oeste e Sudoeste, principalmente nas áreas próximas à fronteira com a Argentina, e também na divisa com Santa Catarina”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.





Nas outras regiões, no decorrer do dia, o sol predomina entre nuvens. As temperaturas se elevarão, chegando aos 26°C na região Norte. No Centro-Sul, Campos Gerais e na região Leste, as máximas não devem passar de 18°C devido à nebulosidade.

Publicidade





Para o sábado, a previsão é de tempo estável. Os ventos passam a soprar de norte, trazendo ar quente e seco do Sudeste e Centro Oeste do País para o Paraná. Isso fará com que as temperaturas se elevem rapidamente durante o dia. Chuva localizada poderá ocorrer nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, mas o sol predomina nas demais regiões. No Norte, os termômetros devem chegar a casa dos 28°C, enquanto no Leste não ultrapassarão os 20°C.





MUDANÇA

Publicidade

Já o domingo será de mudanças nas condições do tempo no Paraná. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Rio Grande do Sul provoca um aumento da instabilidade em todas as regiões.





“Entre as regiões Oeste e Sudoeste, as pancadas de chuva já chegam entre o final da madrugada e começo da manhã. Essa instabilidade avança para as demais regiões, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, e também não se descarta a ocorrência de ventos fortes, entre 50 e 60 km/h em algumas localidades”, alerta Barbieri.

Publicidade





Antes da chegada da chuva no domingo nos Campos Gerais, Norte, Norte Pioneiro e Leste o sol predominará, mas terá aumento na intensidade dos ventos, inclusive com rajadas fortes a partir do final da manhã.





A chuva continua entre a madrugada e a manhã de segunda-feira (28) e começa a diminuir a intensidade a partir da tarde. Até a terça-feira (29) ainda são previstos nebulosidade e chuviscos ocasionais, e após a passagem da frente fria uma massa de ar frio se aproxima, causando declínio das temperaturas no estado.

Publicidade





Em Curitiba, que tem mínimas previstas na faixa dos 13°C na segunda-feira, o dia deve amanhecer com 9°C na terça e 8°C na quarta (30). A temperatura máxima na capital no domingo é de 25°C, cai para 21°C na segunda e para apenas 15°C entre terça e quarta.





Palmas passa o sábado entre 10°C e 23°C, o domingo entre 13°C e 19°C, a segunda-feira entre 9°C e 16°C, e terça e quarta fica com as temperaturas entre 7°C e 18°C. Já em Umuarama a diferença será de dez graus na temperatura: domingo a cidade permanecerá entre 18°C e 31°C, e na segunda-feira já terá temperaturas entre 14°C e 21°C.

Publicidade





SIMEPAR

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Publicidade





Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.